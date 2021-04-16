إيران: العقوبات الأمريكية على روسيا خطوة غير صحيحة تم اتخاذها بذرائع كاذبة

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة فرض الولايات المتحدة حزمة عقوبات واسعة جديدة على روسيا، معتبرة أن هذه الخطوة غير صحيحة تم اتخاذها بذرائع كاذبة.



وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زادة، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، إن إعلان الإدارة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على روسيا "خطوة خاطئة على الطريق غير الصحيح وهي مرفوضة تماما" من قبل طهران، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأضاف خطيب زادة: "من الواضح أن إدمان الإدارة الأمريكية على فرض العقوبات ضد دول أخرى بذرائع كاذبة أصبح نهجا مؤسسيا في هذا البلد، ولم يكن لتغيير الإدارات أثر في تصحيح هذا الموقف".



والخميس أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس.



وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، لإبلاغه بأن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية في ظل هذه التطورات، مشيرة إلى أن الرد على هذه العقوبات "سيكون حتميا ومدروسا" وسيتم إعلانه في أقرب وقت.



وتتعرض إيران لعقوبات اقتصادية موجعة من قبل الولايات المتحدة بعد سحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بلاده من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2018.