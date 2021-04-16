المحكمة العليا في البرازيل تؤيد إلغاء إدانات بالفساد بحق دا سيلفا

أيدت المحكمة العليا البرازيلية الخميس قرارا لصالح الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تم بموجبه إلغاء إدانات بالفساد صادرة بحق الرئيس اليساري السابق، ما يجعله مؤهلا للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2022.

وجاء التعقيب على الحكم سريعا من الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو، الذي قال: "بهذا القرار للمحكمة العليا، لولا مرشح"، مشيرا إلى أن الشعب يجب أن يكون قلقا بشأن "مستقبل البرازيل" إذا عاد أيقونة اليسار إلى السلطة.

وبغالبية كبيرة (8 مقابل 3)، أيد قضاة المحكمة العليا خلال جلسة عامة قرار القاضي إدسون فاشين، الذي كان اعتبر في أوائل مارس أن محكمة كوريتيبا (جنوب) التي حكمت على لولا في قضيتين "غير مخولة" للبت بالأمر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما أكد القضاة، بحكم الواقع، أن الرئيس الأسبق (2003-2010) مؤهل مرة أخرى لولاية ثالثة، وأنه قد يواجه بولسونارو في انتخابات العام المقبل.

وقال بولسونارو في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تخيّلوا ما سيكون عليه مستقبل البرازيل مع نوع الأشخاص الذين سيجلبهم (لولا) معه إلى الحكومة".

ولم يؤكد لولا (75 عاما) رسميا بعد أنه سيرشح نفسه، بالرغم من أنه قال مرارا إنه مستعد للعودة إلى الساحة السياسية عندما يحين الوقت.

وأدين لولا في المحكمة الابتدائية في يوليو 2017. وقد اتهم الرئيس السابق بالحصول على شقة من ثلاث طبقات على شاطئ البحر مقابل امتيازات في منح عقود عامة.

وبعد إدانته في الاستئناف أيضا أمضى لولا 18 شهرا في السجن من أبريل 2018 إلى نوفمبر 2019، قبل أن يطلق سراحه بقرار آخر للمحكمة العليا.

وقبل سجنه، كان لولا المرشح الأوفر المفضل للفوز في الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز بولسونارو.

ويهاجم لولا باستمرار الرئيس اليميني المتطرف ولا سيما "قراراته الحمقاء" في إدارته الفوضوية للأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا الذي تسبب بوفاة نحو 300 ألف شخص في البرازيل.