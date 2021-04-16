حلت الفنانة ويزو، على رامز جلال، في رابع حلقات برنامجه «رامز عقله طار»، الذي يعرض على فضائية «mbcمصر»، مساء اليوم الجمعة.

وخلال المرحلة الأخيرة من المقلب، عند القفز من الطائرة إلى حمام السباحة، قالت: «استنوا مش عارفة أقوم».

وبعد تنفيذ المقلب وتخطي جميع المراحل، ظهر رامز جلال لتبدي ويزو ردة فعل عنيفة وتنهال بالضرب والسباب عليه، قائلة: «أنا كنت هموت بتعمل كده ليه».

وفي نهاية الحلقة، أضافت «رامز خلاني أنط من 12 مترا مصدقة»، لتغني بعدها أغنية البرنامج.

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على المغامرات المُثيرة، إذ يخوض الضيوف تحديات ومغامرات يختبرون فيها قدرتهم على التحمل، ومن بين ضيوف البرنامج عدد من نجوم الفن والرياضة، منهم محمد هنيدي، دينا الشربيني، كندا علوش، سمية الخشاب، أحمد سعد، ويزو، ريهام حجاج، ملك قورة، أفشة، جنش، مروان محسن، أشرف بن شرقي، رمضان صبحي، وفرجاني ساسي.