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محكمة أمريكية تقضي بضرورة رفض دعاوي تشهير من روسية ضد مؤسسات صحفية

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 12:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 12:06 ص

قضت محكمة استئناف اتحادية في ولاية فرجينيا الأمريكية، اليوم الخميس، بضرورة رفض دعوى تشهير مقدمة من أكاديمية روسية ضد العديد من المؤسسات الصحفية الوطنية لأن ادعاءاتها كانت في الغالب في غير أوانها، وأن باقي البيانات التي تم الطعن عليها لم تكن تشهيرية.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، رفعت سفيتلانا لوكوفا دعوى قضائية ضد صحيفتي واشنطن بوست، وول ستريت جورنال وشبكة إن بي سي يونيفرسال ميديا، مدعية أنهم صوروها زورا على أنها جاسوسة روسية متورطة في التواطؤ المزعوم بين روسيا والحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب، وأن وكالة استخبارات روسية أمرتها بإقامة علاقة غرامية مع الجنرال مايكل فلين.

وتم حظر غالبية ادعاءاتها بموجب قانون التقادم لمدة عام واحد، بما في ذلك تلك التي تستند إلى التقارير التي نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز وول ستريت، حسبما قالت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة في قرار كتبته القاضية ستيفاني ثاكر.

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