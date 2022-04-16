إصابى فلسطيني بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال شمالي جنين

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أصيب فلسطيني من مخيم جنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع الاحتلال جرت على حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وقالت مصادر طبية وأمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» (رسمية)، إنّ المواجهات اندلعت قرب حاجز الجلمة العسكري شمالي المدينة، وذلك عقب مسيرة أعقبت مهرجان تأبيني لشهداء محافظة جنين، وأنه جرى نقل المصاب إلى المستشفى.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، شابين من مخيم جنين وآخر من بلدة قباطية جنوب المدينة، وذلك لدى مرورهم عن حاجزين عسكريين.

وصرّح مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سامح محمد خليل كميل أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مؤنس الصباغ ومحمد السعدي من مخيم جنين أثناء مرورهما على حاجز عسكري نصب بالقرب من بلدة سيلة الظهر جنوب المدينة.