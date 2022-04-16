تزامنًا مع انتقاد فلسطيني للموقف الأمريكي الداعم لسلطات الاحتلال، أعربت الولايات المتحدة، عما أسمته قلقها العميق إزاء تزايد أعمال العنف في القدس المحتلة، وذلك تفاعلًا مع الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزَّل.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان مساء الجمعة، إنها «تدعو كافّة الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية والمحافظة على الوضع التاريخي الراهن»، دون أن تطرق لسقوط شهداء وجرحى فلسطينيين واعتقال المئات من قِبل قوات الاحتلال.

وأضاف البيان أن «الولايات المتحدة تحث المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين على التعاون للعمل من أجل خفض التوترات وضمان سلامة الجميع».

وتابع البيان: «تتابع وزارة الخارجية عن كثب التطورات وستظلّ على اتصال وثيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للسعي إلى تهدئة التوترات».

وفي وقت سابق من الجمعة، وصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الأوضاع الميدانية بأنها متوترة ومتفجرة، وذلك في ظل الاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقال أبو ردينة، إنّ قوات الاحتلال ارتكبت اعتداءات ترقى إلى جرائم حرب، منتقدًا موقف الولايات المتحدة الذي وصفه بأنه داعم لهذه الاعتداءات.

وأشار إلى اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى وكذا مدينة جنين ومخيمها وكل المستوطنات، مؤكّدًا أن الفلسطينيين يتعرضون لحرب شعواء تتكرر بشكل يومي.

ولفت إلى أنّ هناك صمتًا كبيرًا من قِبل المجتمع الدولي الذي وصفه بأنه يكيل بمكيالين، وحذّر من أن قوات الاحتلال تريد إخراج المسلمين من النمدينة المقدسة، مشيرًا إلى أنّ مؤامرة استعمارية يتصدى لها الفلسطينيون بإرادة صادمة وشعب ومضحٍ.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، الجمعة، عدوانهم على الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم، حيث ارتقى شهيد متأثرًا بإصابته في جنين، وأصيب واعتقل المئات خلال اقتحام الاحتلال للأقصى، وفي المواجهات التي اندلعت في عدة مناطق، فيما أطلق الاحتلال النار صوب مراكب صيد في خان يونس.