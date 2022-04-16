الرئاسة الفلسطينية: الاعتداءات الإسرائيلية ترقى لجرائم حرب

وصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الأوضاع الميدانية بأنها متوترة ومتفجرة، وذلك في ظل الاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر 2"، مساء الجمعة، إنّ قوات الاحتلال ارتكبت اعتداءات ترقى إلى جرائم حرب، منتقدًا موقف الولايات المتحدة الذي وصفه بأنه داعم لهذه الاعتداءات.

وأشار إلى اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى وكذا مدينة جنين ومخيمها وكل المستوطنات، مؤكّدًا أن الفلسطينيين يتعرضون لحرب شعواء تتكرر بشكل يومي.

ولفت إلى أنّ هناك صمتًا كبيرًا من قِبل المجتمع الدولي الذي وصفه بأنه يكيل بمكيالين.

وحذّر من أن قوات الاحتلال تريد إخراج المسلمين من النمدينة المقدسة، مشيرًا إلى أنّ مؤامرة استعمارية يتصدى لها الفلسطينيون بإرادة صادمة وشعب ومضحٍ.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الجمعة، عدوانهم على الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم، حيث ارتقى شهيد متأثرًا بإصابته في جنين، وأصيب واعتقل المئات خلال اقتحام الاحتلال للأقصى، وفي المواجهات التي اندلعت في عدة مناطق، فيما أطلق الاحتلال النار صوب مراكب صيد في خان يونس.

واستشهد الفتى شوكت كمال عابد (17 عامًا) من بلدة كفر دان، شمال غرب جنين، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال، يوم أمس الخميس، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى ابن سينا في جنين.