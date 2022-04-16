أصيب، الجمعة، خمسة فلسطينيين بالرصاص المطاطي والشظايا، والعشرات بحالات اختناق؛ خلال مواجهات على مدخل بيتا جنوب نابلس وبيت فوريك شرقها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» (رسمية)، عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إنّ شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و14 شابا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بيتا، فيما تعرضت سيارة إسعاف إلى الاستهداف بشكل مباشر.

وأضاف أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أحدهم بالشظايا، إلى جانب إصابة بقنبلة غاز في الرأس، و19 شابا أصيبوا بحالات اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات على مدخل بيت فوريك.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الجمعة، عدوانهم على الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم، حيث ارتقى شهيد متأثرًا بإصابته في جنين، وأصيب واعتقل المئات خلال اقتحام الاحتلال للأقصى، وفي المواجهات التي اندلعت في عدة مناطق، فيما أطلق الاحتلال النار صوب مراكب صيد في خان يونس.

واستشهد الفتى شوكت كمال عابد (17 عامًا) من بلدة كفر دان، شمال غرب جنين، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال، يوم أمس الخميس، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى ابن سينا في جنين.