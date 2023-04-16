نتنياهو تعليقا على خفض التصنيف الائتماني لاسرائيل: لا يعلمون مدى قوة المجتمع الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في بيان مشترك أمس السبت، إن المخاوف التي أثارها محللو وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشأن الجدل العام المحيط بالاصلاحات القضائية وتداعيات ذلك على الاستقرار السياسي والاقتصادي في إسرائيل طبيعية بالنسبة لمن لا يعلمون مدى قوة المجتمع الاسرائيلي.



وكانت وكالة موديز قد خفضت أمس الأول الجمعة التصنيف الائتماني لاسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر".



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نتنياهو القول إن دول إسرائيل تتمتع بديمقراطية قوية، ونتيجة لذلك فإن المواطنين الإسرائيليين يبقون على حوارات حية بشأن القضايا الشائكة داخل المجتمع الاسرائيلي ، مضيفا أن هذه دلالات على قوة الديمقراطية الاسرائيلية.



وأضاف "بطبيعة الحال تؤدي الخلافات السياسية الحادة، لاحتجاجات مما قد يوجد غموضا مؤقتا؛ و يتم أخذ هذه المخاطر في الاعتبار والتحوط منها ضمن التقييمات السياسية للدولة الاسرائيلية".



وأوضح" لن يكون هناك ضرر على الديمقراطية الاسرائيلية أو المجتمع الاسرائيلي".