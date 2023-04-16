قوى الحرية والتغيير بالسودان تدعو لتحكيم صوت العقل

دعت قوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم الأحد، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتحكييم صوت العقل، والعودة للمفاوضات، مشيرة إلى أن القضايا العالقة لا يمكن حلها إلا عبر الحلول السلمية.

وقالت الحرية والتغيير في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "تواصلت اليوم المعارك التي اندلعت منذ صباح الأمس في مختلف ارجاء البلاد بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والتي تتصاعد وتيرتها بصورة تهدد وحدة وتماسك وسيادة الوطن".

وأضافت: "لقد ظللنا في قوى الحرية والتغيير ندق جرس الانذار حول مخططات فلول نظام المؤتمر الوطني البائد لجر البلاد لحرب لا تبقي ولا تذر، بهدف قطع الطريق أمام استرداد مسار الانتقال المدني الديمقراطي، وها هي مخططاتهم تنكشف وبوضوح عقب اشعال فتيل المعركة، ليتضح أنهم هم الجهة التي قامت بالتعبئة لهذه الحرب وهم الذين يرجون حصاد نتائجها".

وتابعت: "ندعو قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة قوات الدعم السريع لتحكيم صوت الحكمة ووقف المواجهات العسكرية فوراً والعودة لطاولات التفاوض، فالقضايا العالقة لا يمكن حلها حرباً والخيار الأفضل لبلادنا هو معالجتها سلماً عبر الحلول السياسية".

ودعت قوى الحرية والتغيير المواطنيين لاعتزال خطابات الكراهية والتهييج وتأجيج الحرب.