توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، للقيام بجولة تفقدية في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، ومن المقرر أن يشارك عقب ذلك في الاحتفالية التي تقيمها اليوم الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال "بيوم التفوق"، والإعلان عن إطلاق الهيئة عددا من الخدمات البحرية.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته الميدانية بالمشروعات الخدمية بالمحافظة كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.

وتشهد الجولة الميدانية لرئيس الوزراء تفقد المعسكر الدولي الدائم المطور للشباب "معسكر القرش" بالإسماعيلية، والسوق الحضرية بحي أول مدينة الإسماعيلية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه الشديد، في أثناء مشاركته في الاحتفالية التي تقيمها اليوم الهيئة العامة لقناة السويس بـ "يوم التفوق"، على متابعة عدد من المشروعات المطورة، والتي تخدم أبناء محافظة الإسماعيلية، ولا سيما النشء والشباب في المعسكر الدولي، كما تسهم في تقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين فيما يتعلق بالسوق الحضرية، مؤكدا أن هناك مستهدفات واضحة للحكومة وهي توفير المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات؛ بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.

ومن المقرر أن يرافق رئيس الوزراء في الاحتفالية كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، وعدد من السفراء.