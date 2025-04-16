دخل فيلم "سيكو سيكو" المعروض حاليا في دور العرض قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية، من حيث القيمة الإسمية، ليتقدم بعد أسبوعين فقط إلى المركز الخامس، فيما لا يزال أمامه فرصة في دور العرض للتقدم مراكز جديدة خلال الأيام القادمة في القائمة، التي لا يزال يسيطر على صدارتها فيلم "ولاد رزق - القاضية"، فيما خرج من القائمة فيلم "شقو" الذي كان يحتل في السابق المركز العاشر والأخير بإيرادات بلغت 78 مليونا و815 ألف جنيه، وهو من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري، وبطولة عمرو يوسف، ويسرا، ودينا الشربيني، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن.

في السطور التالية ترصد "الشروق"، الترتيب الجديد قائمة الأفلام الأعلى إيرادا.

-ولاد رزق – القاضية

يتصدر القائمة فيلم "ولاد رزق - القاضية" صاحب الرقم القياسي في الإيرادات، حيث حقق منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي، وخلال 13 أسبوع عرض حوالي، 260 مليون جنيه، وهو من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، وأسماء جلال، ونسرين أمين، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

-بيت الروبي

وجاء فيلم "بيت الروبي" في المركز الثاني، بإيرادات وصلت لـ130 مليون جنيه، حققها خلال عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي 2023، والفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، ونور، وكريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

-الحريفة 2

في المركز الثالث، جاء الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بإيرادات بلغت 128 مليونا و817 ألف جنيه، خلال أول 17 أسبوع عرض، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، ويشارك فى بطولته الفنانون نور النبوي، وكزبرة، وأحمد غزى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي.

-كيرة والجن

ويحتل المركز الرابع في القائمة فيلم "كيرة والجن"، بإيرادات وصلت إلى 120 مليون جنيه، حققها الفيلم في موسم عيد الأضحى عام 2022، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبدالعظيم، وعارفة عبدالرسول، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

-سيكو سيكو

في المركز الخامس، جاء فيلم "سيكو سيكو" محققا 109 ملايين و928 ألف جنيه، خلال أسبوعين عرض.

الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويشارك في بطولته عصام عمر، وطه دسوقي، وعلي صبحي، وتارا عماد، وديانا هشام، وأحمد عبدالحميد، ومحمود صادق حدوتة، ويظهر خلال أحداثه ضيوف شرف بينهم باسم سمرة، وخالد الصاوي.

-الفيل الأزرق 2

في المركز السادس، جاء فيلم "الفيل الأزرق 2" بإيرادات وصلت إلى 103 ملايين جنيه، خلال وقت عرضه في موسم عيد الأضحى 2019، وكان وقت عرضه أول فيلم يتخطى رقم 100 مليون جنيه إيرادات في السينما، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وهند صبري، وإياد نصار، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

-ولاد رزق - عودة أسود الأرض

واحتل فيلم "ولاد رزق - عودة أسود الأرض" المركز السابع، بإيرادات بلغت 101 مليون جنيه خلال عرضه في موسم عيد الأضحى عام 2019، وهو من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، وباسم سمرة، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

-إكس مراتي

في المركز الثامن، جاء فيلم "إكس مراتي" بـ 92 مليونا و797 ألف جنيه، وهو من بطولة هشام ماجد، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، ومحمد أوتاكا، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإخراج معتز التوني، وتأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.

-الهوى سلطان

واحتل المركز التاسع في قائمة الأفلام الأعلى إيرادا، فيلم "الهوى سلطان" محققا 80 مليونا و398 ألف جنيه، خلال 8 أسابيع عرض، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، وبطولة الفنانين منة شلبي، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي.

-كازابلانكا

وفي المركز العاشر جاء فيلم "كازابلانكا" بإيرادات وصلت إلى 80 مليون جنيه في موسم عيد الفطر من عام 2019، وهو بطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش، من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.