 المستشار الألماني شولتس يعتزم زيارة بولندا والاجتماع برئيس الوزراء البولندي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستشار الألماني شولتس يعتزم زيارة بولندا والاجتماع برئيس الوزراء البولندي

برلين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 أبريل 2025 - 9:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أبريل 2025 - 9:24 ص

من المقرر أن يزور المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس بولندا اليوم الأربعاء من أجل إجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، تركز على العلاقات الألمانية-البولندية والقضايا الأوروبية والدولية، حسبما أظهرت معلومات رسمية.

وكان الاعلان عن زيارة شولتس الأسبوع الماضي أمرا غير متوقع.

وتخوض بولندا حاليا حملة انتخابية، حيث من المقرر عقد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 18 مايو المقبل.

ويشار إلى أنه من المقرر أن ينقل شولتس مهامه للزعيم المحافظ فريدريش ميرتس في السادس من مايو المقبل.

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