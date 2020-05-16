وزارة الرياضة تنفي إلغاء الدوري

نفت وزارة الشباب والرياضة كل ما تم تداوله من أخبار مؤخراً بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه، أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل، موضحة بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وتطالب وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

من جانبه، كتب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "كل عام والجميع بخير وتقبل الله طاعتكم، لا يوجد أي قرارات من قبل الوزارة لالغاء أي نشاط أو بطولة حتي الان".

وأضاف: "ندرس مع وزارة الصحة كافة الإجراءات الاحترازية الملزمة في حال استئناف أي نشاط رياضي أو فتح مؤسسة رياضية للعرض علي لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يخص جائحة كرونا وفي حال وجود أي قرار سوف يعلن رسميا من خلال مجلس الوزراء".

واختتم: "نتمني الخير لكل رياضيي مصر ونعي حساسية القرار ونتاني في دراسته مع جميع الهيئات المعنية".

وكان الإعلامي أحمد شوبير أشار إلى اتفاق بين وزيري الشباب والرياضة والصحة، حول إلغاء الموسم الكروي.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو الجاري لمدة 15 يوما أخرى، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.