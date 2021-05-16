البنوك والبورصة تعود للعمل في مواعيدها الطبيعية اعتبارا من غد الاثنين

تعود البنوك العاملة بالسوق المصرية وبورصة الأوراق المالية للعمل بمواعيدها الطبيعية اعتبارا من غد الإثنين، وذلك بعد انتهاء عطلات عيد الفطر المبارك.

وقالت مصادر مصرفية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه من المقرر أن يبدأ العمل بالبنوك غدًا اعتبارًا من 8:30 صباحًا وحتى 3 عصرًا بالنسبة للجمهور ومن 8 صباحا وحتى 4 عصرا بالنسبة لموظفي البنوك.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تقليص أوقات عمل البنوك خلال شهر رمضان لتصبح من 9:30 صباحا وحتى 1:30 ظهرا للجمهور ومن 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر للموظفين.

من جهتها.. قالت مصادر بالبورصة المصرية: "إنه من المقرر أن تعاود البورصة العمل وفقا لأوقاتها الطبيعية اعتبارا من الغد لتبدأ جلسة التداول بالسوق الرئيسية في تمام الساعة 10 صباحا وتنتهي في 2:30 ظهرا بدلا من 1:30 ظهرا والتي كان معمولة بها خلال شهر رمضان".