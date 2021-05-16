 البنوك والبورصة تعود للعمل في مواعيدها الطبيعية اعتبارا من غد الاثنين - بوابة الشروق
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البنوك والبورصة تعود للعمل في مواعيدها الطبيعية اعتبارا من غد الاثنين

أ ش أ
نشر في: الأحد 16 مايو 2021 - 1:44 م | آخر تحديث: الأحد 16 مايو 2021 - 1:44 م

تعود البنوك العاملة بالسوق المصرية وبورصة الأوراق المالية للعمل بمواعيدها الطبيعية اعتبارا من غد الإثنين، وذلك بعد انتهاء عطلات عيد الفطر المبارك.

وقالت مصادر مصرفية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه من المقرر أن يبدأ العمل بالبنوك غدًا اعتبارًا من 8:30 صباحًا وحتى 3 عصرًا بالنسبة للجمهور ومن 8 صباحا وحتى 4 عصرا بالنسبة لموظفي البنوك.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تقليص أوقات عمل البنوك خلال شهر رمضان لتصبح من 9:30 صباحا وحتى 1:30 ظهرا للجمهور ومن 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر للموظفين.

من جهتها.. قالت مصادر بالبورصة المصرية: "إنه من المقرر أن تعاود البورصة العمل وفقا لأوقاتها الطبيعية اعتبارا من الغد لتبدأ جلسة التداول بالسوق الرئيسية في تمام الساعة 10 صباحا وتنتهي في 2:30 ظهرا بدلا من 1:30 ظهرا والتي كان معمولة بها خلال شهر رمضان".

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