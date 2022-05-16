اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، على مُشيعي الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، في تكرار لمشهد يوم الجمعة الماضي عندما اعتدت على مشيعي الشهيدة شيرين أبو عاقلة .

وكان الشاب الشريف (23 عامًا) وهو من "بيت حنينا"بالقدس، قد استشهد السبت الماضي، مُتأثرا بإصابته داخل المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان. وسلمت سلطات الاحتلال في وقت سابق مساء اليوم جثمان الشهيد إلى ذويه بمركز شرطتها في حي الشيخ جراح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، إن طواقمها تعاملت مع 16 إصابة على الأقل جراء اعتداء الاحتلال على المُشيعين.

وهاجمت قوات الاحتلال المُشاركين وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة، كما اقتحمت مقبرة المجاهدين واعتدت على المتواجدين فيها .

وكانت جماهير غفيرة من أبناء القدس المحتلة شاركت في تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف من المسجد الأقصى المبارك.