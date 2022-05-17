السعودية تمدد فترة وديعة قيمتها 2 مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني

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وقعت المملكة العربية السعودية مع اليمن اليوم الاثنين اتفاقية تمديد فترة الوديعة لدى البنك المركزي اليمني والبالغة 2 مليار ريال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن " مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، وقع ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد بن أحمد غالب، بالرياض اتفاقية تمديد فترة الإيداع للوديعة التي سبق إيداعها عام 2018 لدى البنك المركزي اليمني".

وأكد الرشيد أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق.

وأضاف الرشيد أن هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، مما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين. كما جرى التباحث حول الوديعة التي أعلن عنها في نيسان/أبريل 2022.

كانت السعودية قدمت وديعة إلى اليمن بقيمة 2 مليار دولار لدعم العملة المحلية والمساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد.