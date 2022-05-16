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وثّقت لقطات مصورة جديدة، لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الفرنساوي بمدينة القدس المحتلة، أثناء تشييع جثمان الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت الأسبوع الماضي برصاص قناصة الاحتلال.

وأظهرت اللقطات، التي يعود مصدرها إلى كاميرات المراقبة بمبنى المستشفى، اعتداء قوات الاحتلال على المرضى ومرافق المستشفى.

في الإطار نفسه، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن شرطة الاحتلال كان لديها أوامر بمنع رفع الأعلام الفلسطينية خلال جنازة شيرين أبو عاقلة، ما قاد إلى الاعتداء على المشيعين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة - لم تسمها - القول إنّ مسؤولًا بشرطة الاحتلال في القدس المحتلة دورون تورجمان، وجه القوات بمصادرة الأعلام الفلسطينية ومنع رفعها خلال تشييع الجنازة.