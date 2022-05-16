اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي شهيد الأقصى "وليد الشريف"، ومقبرة المُجاهدين في القدس، عملا وحشيًا وهمجيًا.

وقالت الرئاسة، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال لم تعد تكتفي بارتكاب جرائمها بحق الأحياء من الشعب، بل طالت انتهاكاتها حرمة الأموات والمقابر.

وأكدت الرئاسة أن الحكومة الإسرائيلية بهذه الجرائم هي وحدها من يتحمل مسؤولية التصعيد الجاري، وأنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بزوال هذا الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وحقه بتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بالكف على الكيل بمكيالين، والنظر إلى ما يجري في فلسطين بعين عادلة.