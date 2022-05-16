عرضت إدارة المستشفى الفرنساوي (مار يوسف) بالقدس المحتلة، اليوم الاثنين، مشاهد جديدة لعملية اقتحام شرطة الاحتلال المستشفى والاعتداء على جنازة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة والمشيّعين يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته إدارة المستشفى الفرنسي، حيث أظهرت المشاهد لحظات اعتداء شرطة الاحتلال على نعش الشهيدة أبو عاقلة والمشيعين داخل المستشفى.

إدارة المستشفى الفرنسي في #القدس تعرض صورا تظهر اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية ممرات المستشفى وترويعها للمرضى المترددين عليه خلال تشييع جثمان #شيرين_أبو_عاقلة pic.twitter.com/8RZVMGhU3t — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 16, 2022

وقالت إدارة المستشفى - في بيان: «لقد شهد العالم أجمع ما جرى ظهر الجمعة الماضي، من اقتحام قوات شرطة الاحتلال بأعداد كبيرة لساحات المستشفى أثناء مراسم نقل وتشييع الجثمان الطاهر لابنة القدس الإعلامية القديرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة».

وأضافت - حسبما نقل عنها إعلام فلسطيني: «قامت تلك القوات بمهاجمة النعش وحملته والمشيعين، في مشهد فظيع ينأى له جبين كل إنسان حر وشريف، وما يزيد من فظاعته أنه تم في حرم مستشفى دون مراعاة لقدسية المكان والمناسبة».

وتابع: «على الرغم من أن مستشفى مار يوسف يحظى برعاية الفاتيكان إضافة إلى حماية الدولة الفرنسية إلا أن هذا لم يشفع لدى متخذي القرار، فقاموا باقتحام ساحات وأبنية المستشفى والاعتداء على النعش والمشيعين، وإطلاق الأعيرة المطاطية وترويع المرضى والزوار».

واستنكرت الإدارة، الإجراءات اللامسؤولة التي قامت بها قوات شرطة الاحتلال ضد المستشفى والعاملين فيه.

وهاجمت قوات شرطة الاحتلال يوم الجمعة، يوم نقل وتشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة من المستشفى، المشيعين وجميع الموجودين في المكان، بدفعهم وضربهم بالهراوات وإطلاق غاز الفلفل والأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية، ما أدى لتسجيل عشرات الإصابات.

وحاصرت شرطة الاحتلال المستشفى، ومنعت الدخول أو الخروج منها، حتى الحالات الإنسانية والطارئة لم تسمح لها بالدخول تزامنًا مع نقل الجثمان.