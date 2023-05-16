 تدريبات لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتسبب في احتراق أراض زراعية شمال الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تدريبات لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتسبب في احتراق أراض زراعية شمال الضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 10:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 10:48 م

تسببت تدريبات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في احتراق مساحات من الأراضي الرعوية والزراعية في منطقة الأغوار الشمالية بشمال الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، في تصريح صحفي، إن النيران التهمت مساحات واسعة من الأراضي الرعوية والأراضي المزروعة بالمحاصيل البعلية في مناطق جباريس وخلة البد والمالح، جراء التدريبات التي بدأتها قوات الاحتلال في المنطقة اليوم.

يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ تدريبات عسكرية بالذخائر الحية والمعدات الثقيلة في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية عدة مرات سنويا، ما يتسبب بإتلاف مساحات من الأراضي الرعوية، بالإضافة إلى خسائر في المحاصيل التي يزرعها المواطنون في المنطقة وخاصة المحاصيل البعلية، حيث تتزامن هذه التدريبات مع موسم الزرع في فصل الشتاء ما يؤدي إلى تدمير مساحات واسعة من المحاصيل مع بداية نموها، بالإضافة إلى إتلاف مساحات أخرى منها جراء الحرائق التي تسببها التدريبات مع بدايات فصل الصيف وموسم الحصاد.


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