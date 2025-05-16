وزير الخارجية: قرار عربي مقترح بشأن سد النهضة يؤكد أحقية مصر في مياه النيل

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب التمهيدي الذي عُقد في بغداد قبل القمة العربية شهد توافقا على طرح مشروع قرار للتضامن مع السودان، ودعم الشرعية في اليمن.

وأضاف في تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية»، أنه تم التوافق أيضا على طرح مشروع قرار حول سد النهضة الإثيوبي؛ لتأكيد التضامن مع مصر وحقوقها المائية التاريخية.

كما أشار إلى اتفاق الوزراء العرب على طرح مشروع قرار خاص بسوريا يدعو إلى عملية سياسية تشمل الجميع.

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، الذي تم التوصل إليه مع الجانب الأمريكي سيكون له أثر إيجابي على الملاحة في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الشركات العالمية متفائلة بعد هذا الاتفاق.

وأكد أن الجانب الأمريكي لديه «قدر كبير من التفاهم فيما يتعلق بالوضع الكارثي في قطاع غزة».

وشدد أن «وقف عملية القتل الممنهج التي تتم في قطاع غزة هو أولوية لدى مصر»، مضيفا أن مصر تعول على المجتمع الدولي لتكثيف الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.