عباس يؤكد استعداده للدعوة لانتخابات تشريعية تتبعها أخرى رئاسية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الأحد إنه مستعد للدعوة لانتخابات تشريعية فلسطينية تتبعها أخرى رئاسية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن عباس تأكيده خلال لقائه رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر في مدينة رام الله ، ضرورة أن تشمل الانتخابات المزمعة الأراضي الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس.

وذكرت الوكالة أن اللقاء جاء تبعا لرسالة وجهها عباس أمس إلى ناصر، حول مدى استعداد لجنة الانتخابات لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لما جاء في القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا.

وحسب الوكالة أبدى ناصر استعداد اللجنة لعمل ما يمكن لتذليل ما يعترض العملية الانتخابية من معوقات في سبيل انجاحها.

وكان عباس أعلن في ديسمبر الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكلها بمرسوم رئاسي عام 2016 قضت "بحل المجلس التشريعي (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور".

ورفضت حركة حماس التي تسيطر على أكثرية مقاعد المجلس التشريعي القرار المذكور، واشترطت إجراء انتخابات فلسطينية متزامنة.

وانتخب عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية عام 2005 ولم يتم التجديد له منذ ذلك الوقت، فيما أجريت الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي بعد ذلك بعام.