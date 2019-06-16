نتنياهو: أدعو الدول المحبة للسلام إلى دعم جهود ترامب لصد العدواني الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيواصل العمل ضد المحاولات التي تقوم بها إيران وحزب الله للتموضع في الطرف الآخر من الحدود، وفي سوريا بشكل عام.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مراسم وضع حجر الأساس لأول مستوطنة في الجولان المحتل، مساء الأحد، أنه يجب على جميع الدول المحبة للسلام أن تدعم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أجل صد العدوان الإيراني وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.

وتعرضت ناقلتا نفط، صباح الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، إحداهما «FRONT ALTAIR» تتبع جزر مارشال، والأخرى «Kokuka Courageous»، وترفع علم بنما.