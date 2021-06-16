الجيش الإسرائيلي: الغارات على غزة جاءت نتيجة إطلاق بالونات حارقة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء أن الغارات التي نفذها في غزة جاءت ردًا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على تويتر: "أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على مجمعات عسكرية تابعة لحماس والتي استخدمت كمعسكرات ومواقع لالتقاء نشطاء إرهابيين في لواء خانيونس ولواء غزة. لقد جرت نشاطات إرهابية داخل المجمعات".

وأضاف: "جاءت الغارات ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وفي تغريدة أخرى قال أدرعي: "حماس تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة وتداعيات أفعالها. جيش الدفاع مستعد لكافة السيناريوهات بما فيها تجدد القتال في مواجهة استمرار الأعمال الإرهابية المنطلقة من غزة".

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) قد أفادت بأن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين موقعاً في منطقة معن جنوب المحافظة، ما أدى إلى أضرار مادية بداخله، وقصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا آخر جنوب مدينة غزة، دون وقوع إصابات .

وهذه هي المرة الأولى التي تستأنف فيها الطائرات الإسرائلية قصفها لقطاع غزة منذ انتهاء عمليتها الأخيرة التي استمر 11 يوماً وأسفرت عن مقتل 259 شخصاً ونحو ألفي مصاب.