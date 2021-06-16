 طائرات إسرائيلية تقصف موقعاً غرب خان يونس وآخرا جنوب مدينة غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طائرات إسرائيلية تقصف موقعاً غرب خان يونس وآخرا جنوب مدينة غزة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 4:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 4:02 ص

قصفت طائرات إسرائيلية، ليل الثلاثاء/الأربعاء ، موقعاً في محافظة خان يونس جنوب القطاع، وآخر جنوب مدينة غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت (وفا) بأن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين موقعاً في منطقة معن جنوب المحافظة، ما أدى إلى أضرار مادية بداخله، وقصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا آخر جنوب مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وهذه هي المرة الأولى التي تستأنف فيها الطائرات الإسرائلية قصفها لقطاع غزة منذ انتهاء عمليتها الأخيرة التي استمر 11 يوماً وأسفرت عن مقتل 259 شخصاً ونحو ألفي مصاب.

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