وزيرالدفاع الإسرائيلي يناقش مع نظيره الأمريكي ملف إيران

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مساء اليوم الخميس مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في بروكسل لمناقشة إيران والجوانب المهمة الأخرى للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية.

وشدد جالانت على مدى تحفيز إيران لشن هجمات ضد إسرائيل باستخدام وكلاء لها في سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية ، مؤكدا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست" الإٍسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

وقبل المناقشة ، قال جالانت إنه التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "وكبار مسؤولي الدفاع ، وراجع الإجراءات المطلوبة لضمان التفوق النوعي لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط".

وشكر جالانت في وقت لاحق أوستن على التعاون للحفاظ على ذلك التفوق النوعي.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع يأتي في مرحلة حرجة حيث تتزايد التكهنات بشأن صفقة نووية جزئية مع الغرب بقيادة الولايات المتحدة مع طهران. هذا يجعل هذه اللحظات الأخيرة للقدس لكي تمارس أتي تأثير.

وأضاف جالانت اليوم الخميس أنهما اتفقا على توسيع نطاق التدريبات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية. كان شهر كانون ثان/ يناير قد شهد تمرين جونيبر أوك ، وهو على الأرجح أكبر تدريب تعاوني حتى الآن.

ويُنظر غالبا إلى هذه التدريبات على أنها تهديد مستتر إلى حد ما لطهران.

يشار إلى أن إسرائيل أعلنت مرارا أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي بسبب تهديدات مسؤولي طهران بمحو الدولة العبرية من الوجود.