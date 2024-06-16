بن غفير يهاجم قرار هدنة رفح: خطوة مجنونة لا تجلب سوى مزيد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قرار إعلان وقف إطلاق النار في رفح جنوب غزة.

واعتبر في تغريدة نشرها على حسابه في منصة إكس اليوم الأحد أن "كل من قرر هدنة تكتيكية بهدف إدخال المساعدات الإنسانية، أحمق لا يجب أن يبقى في منصبه".

كما أكد أن هذا القرار أو المقترح لم يُناقش أو يُعرض على مجلس الوزراء.

ووصف بن غفير، تلك الخطوة بالمجنونة التي لا تجلب سوى مزيد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيلزم "هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية" يومياً في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر، الذي تهدّده المجاعة بعد 8 أشهر من الحرب.

غير أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أوضح في بيان لاحق أنّه "لا يوجد وقف للأعمال القتالية في جنوب قطاع غزة"، مضيفاً أنّ "العمليات العسكرية في رفح مستمرّة".