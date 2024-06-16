 خلال 10 أيام.. الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بخصوص أوامر اعتقال نتنياهو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خلال 10 أيام.. الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بخصوص أوامر اعتقال نتنياهو

وكالات
نشر في: الأحد 16 يونيو 2024 - 10:14 م | آخر تحديث: الأحد 16 يونيو 2024 - 10:14 م

ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر لم تسمها أن المحكمة الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بخصوص أوامر اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال 10 أيام.

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وقال خان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، يتحملان المسئولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسئولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وجالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.

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