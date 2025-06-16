الجيش الأردني: نسقط الصواريخ والمسيرات التي تنتهك مجالنا الجوي

أكد الجيش الأردني، مساء الأحد، أن قواته في حالة استنفار قصوى، وأن دفاعاته الجوية تسقط أية طائرات مسيرة أو صواريخ تنتهك المجال الجوي الأردني.



وقال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، في تصريحات لقناة "المملكة" اليوم، إنه لا يمكن التغاضي عن الأجسام الطائرة في سماء المملكة، لأن ذلك سيُستغل بين أطراف الصراع.

وأكد أن "الأردن اختار النأي بنفسه عن هذا التصعيد وعدم الانخراط في الصراع الإيراني الإسرائيلي".

وأضاف أن "انتهاك المجال الجوي محاولة لجر الأردن إلى الصراع"، موضحا أن "المسيرات والصواريخ تعمل بتوجيه إلكتروني؛ ما يعرضها للتشويش وبالتالي قد تصطدم بأهداف مدنية".

ونوه بأن القوات المسلحة الأردنية رفعت من جاهزيتها منذ البداية، واعترضت الطائرات المسيرة والصواريخ التي تخترق المجال الجوي الأردني.

وشدد على أن سلاح الجو الملكي ووحدات الدفاع الجوي، تراقب على مدار الساعة أي تهديد في الأجواء الأردنية.

وكانت مديرية الأمن العام الأردني، أعلنت في وقت سابق سقوط أجسام جوية في عدد من مناطق المملكة مساء الجمعة، بالتزامن مع الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

وشدد الأمن العام الأردني على ضرورة بقاء المواطنين داخل مناطق تواجدهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية أثناء فترات إطلاق صافرات الإنذار ولحين إعلان انتهائها.

ولليوم الثالث تتبادل إسرائيل وإيران، الهجمات الجوية والصاروخية والتي تعبر بعضها أجواء الأردن المجاور لإسرائيل.