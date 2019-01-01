لجنة الإعلام بالجامعة العربية: القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا

قال رئيس لجنة الإعلام الدائمة بجامعة الدول العربية، خالد الغامدي، إن اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي، ناقش 18 بندًا، تم التوافق فيها على الصياغات والتوصيات الخاصة بهذه البنود.

وأضاف في تصريحات لفضائية «EXTRA NEWS»، اليوم الثلاثاء، «أن القضية الفلسطينية أتت على قمة هذه البنود، وتم الاتفاق على ضرورة زيادة تكثيف الأخبار عن القضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة».

وناقش الأعضاء ضرورة إنتاج مواد إعلامية عن مدينة القدس، تعكس مكانتها في قلوب الأمة العربية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة إعلاميًا للتعريف بالانتهاكات الإسرائيلية وكل ما تقوم به دولة الاحتلال.

يذكر أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي، قد عقدت اليوم أعمال دورتها العادية الثالثة والتسعين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة وكلاء وزراء الإعلام في الدول العربية، ورؤساء أجهزة ومؤسسات الإعلام العربية، ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة ثمانية عشر بندًا، يأتي في مقدمتها بند القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.