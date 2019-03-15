عبدالرحمن أبو زهرة عن اكتئابه: وصلت لدرجة التفكير في الذهاب لطبيب نفسي

قال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، إنه عانى من اكتئاب خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد وفاة زوجته شهر نوفمبر العام الماضي، معقبًا: «وصلت لدرجة خوفت على نفسي وودت الذهاب لطبيب نفسي».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن زوجته الراحلة كانت تعيش معه بشكل كبير، قائلًا إنه «حتى اليوم يشعر كما لو أنها توفت أمس».

وذكر أنهما قضيا 56 عامًا سويًا، مشيرًا إلى أن «هذا الفراق كان قاسيًا عليه»، فضلًا عن أنه كان يدعو لزوجته طوال هذه المدة، بشكل غير طبيعي، وفقًا لتعبيره.

وتابع: «كنت أتنطط في القنوات وأقول أنا أسعد زوج في مصر، لمدة 30 عامًا وكل عام نزداد حبًا لبعض، حتى حسمت القضية»، مضيفُا أن زوجته كانت مشروع كاتبة خطير، بحسب وصفه.