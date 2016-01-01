ترامب يقيل مدير حملته الانتخابية بعد تراجع نسب تأييده في استطلاعات الرأي

(د ب أ)

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدير حملته الانتخابية، براد بارسكال، في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات الرأي تراجعا حادا في نسب دعم ترامب بين الناخبين قبل نحو ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات.

وأقيل بارسكال، الذي يدير حملة إعادة انتخاب ترامب منذ فترة طويلة، وتولى المهمة بدلا منه بيل ستيبين، وهو جمهوري تعود علاقته بترامب لعام 2016.

وقال ترامب في منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن بارسكال سيظل مسؤولا عن الاستراتيجيات الرقمية والبيانات كمستشار بارز للحملة.

كان أحدث استطلاع للرأي على المستوى الوطني أجرته جامعة كوينيبياك، قد أظهر تقدم الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس السابق، على ترامب بنسبة 52% إلى 37% .

وتظهر استطلاعات أخرى تقدم بايدن على ترامب في عدة ولايات رئيسية يتعين عليه الفوز بها ليحتفظ بالرئاسة.