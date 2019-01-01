إصابات في صفوف الفلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال بالقدس

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بشق شارع عسكري استيطاني في منطقة "الثغرة" غربي بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد مراسل لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين، الذين خرجوا لتأدية صلاة الجمعة للأسبوع الثالث على التوالي فوق الأراضي المحيطة بالشارع، ما أدى لإصابة عدد كبير منهم.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، والشعارات المنددة بالاستيطان، ورددوا هتافات ضد الاستيطان وسياسة الاحتلال المتمثلة بالاستيلاء على عشرات من أراضي البلدة، وحرمان المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.