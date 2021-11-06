رئيس إسرائيل يزور الولايات المتحدة غدا الإثنين وسط توتر في العلاقات

يتوجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، مساء غد الإثنين، إلى الولايات المتحدة في زيارة دبلوماسية، حيث سيخاطب جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونجرس الأمريكي، بمناسبة مرور 75 عامًا على قيام دولة إسرائيل.

وخلال الزيارة سيلتقي الرئيس الإسرائيلي مع نظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. وتأتي هذه الزيارة بدعوة من رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي ورئيس مجلس النواب الحالي كيفن مكارثي. وتعد هذه هي الزيارة الثانية للرئيس إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، بحسب قناة"أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يناقش هرتسوج وبايدن سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.

كما يُتوقع أن يعقد الرئيس خلال زيارته لواشنطن اجتماعا مع نائبة رئيس الولايات المتحدة، كامالا هاريس. وسيتناول الاجتماع تعزيز المبادرات المشتركة في مجال التعامل مع أزمة المناخ. بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي هرتسوج مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، بمن فيهم: وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.

ويأتي الغرض من هذه الزيارة الدبلوماسية هو تعزيز العلاقة والشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعكس العلاقات العميقة بين البلدين.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ: "يسعدني أن أمثل كرئيس لدولة إسرائيل كل شعب إسرائيل أمام الممثلين المنتخبين للشعب الأمريكي في الذكرى الخامسة والسبعين لقيام دولة إسرائيل"، وأضاف "الولايات المتحدة هي أقرب دولة إسرائيل وأهم صديق وشريك. العلاقة بين بلدينا فريدة من نوعها في قوتها مما جعلها وبحق تحالفًا لا يمكن التغلب عليه".

وتأتي زيارة هرتسوغ بعد أسبوع من وصف الرئيس بايدن الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها "الأكثر تطرفا" على الإطلاق، مشيرا إلى دعم وزرائها لليهود الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية. رفض بايدن علنًا دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن بسبب سياسات الحكومة ، بما في ذلك الإصلاح القضائي.