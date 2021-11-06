 إسرائيل: 4 مجموعات تقدم عروضا للحصول على تراخيص للتنقيب عن الغاز - بوابة الشروق
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إسرائيل: 4 مجموعات تقدم عروضا للحصول على تراخيص للتنقيب عن الغاز

د ب ا
نشر في: الأحد 16 يوليه 2023 - 7:48 م | آخر تحديث: الأحد 16 يوليه 2023 - 7:48 م

قدمت أربع مجموعات من الشركات مقترحات للحصول على تراخيص للتنقيب عن الغاز في البحر، وفقا لوزارة الطاقة الإسرائيلية.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يتم تقديم تراخيص لأربع مناطق في العملية التنافسية، ويمكن لكل مجموعة تقديم عطاءات لما يصل إلى منطقتين.

وحاليًا تستخرج إسرائيل الغاز من حقلي "لفياثان" و"تمار"، وفي شهر أكتوبر 2022 اكتشفت إسرائيل حقل هيرمس قبالة ساحلها على البحر الأبيض المتوسط.

وتتوقع إسرائيل أن تبدأ قريبًا استخراج الغاز من حقل "كاريش" بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بوساطة أمريكية في شهر أكتوبر عام 2022.

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