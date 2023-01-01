حماس تبارك عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين

باركت حركة "حماس" عملية إطلاق نار، اليوم الأحد، قرب بيت لحم في الضفة الغربية أسفرت عن إصابة ثلاثة إسرائيليين بجروح.

وصرح الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانـوع بأن عملية إطلاق النار "تؤكد أن المقاومة في الضفة الغربية متواصلة وضرباتها ممتدة ضد الاحتلال في كل المدن والمخيمات ولن تتوقف أو تنكسر".

وأعلنت مصادر إسرائيلية عن إصابة ثلاثة إسرائيليين أحدهم إصابته خطيرة في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من حاجز عسكري عند بلدة تقوع قضاء بيت لحم.

وذكرت أن مركبة مسرعة أطلقت النار نحو إسرائيلي وأصابته بجروح خطيرة، فيما أصيب آخران بشظايا الرصاص وذلك عند حاجز "تقوع"، قبل أن ينسحب المنفذ من المكان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ظهر الأحد إلقاء القبض على منفذ العملية قرب "تقوع"، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية اقتحم جنود الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، مدينة بيت لحم، وذلك لمطاردة المنفذ بعد ساعات على عملية تقوع.

وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيلة للدموع على الشبان المتجمهرين الذين يتصدون للاقتحام، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع الجيش على طريق القدس الخليل وسط بيت لحم.

يأتي ذلك فيما أفاد الجيش بأن قواته اعتقلت ثمانية فلسطينيين فجر اليوم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون لأجهزته الأمنية.

وبحسب مصادر فلسطينية، شنت قوات الجيش حملة مداهمات شملت نابلس وجنين وبيت لحم والخليل وتخللها اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق.