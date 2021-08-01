إصابة 5 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدنية بيت لحم

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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن 5 مواطنين أصيبوا خلال المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة بيت لحم ووسطها، ووصفت إصاباتهم ما بين الطفيفة والمتوسطة.

وبحسب ما نشره موقع جريدة «القدس» الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 شبان من داخل مسجد في بيت لحم.

وحاصرت قوة من الوحدة الإسرائيلية الخاصة «اليمام»، الشبان الثلاثة داخل مسجد الرباط واعتقلتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منفذ عملية إطلاق النار، قرب مستوطنة تقوع قرب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بيت لحم وبلدة الدوحة في محافظة بيت لحم، وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الصناعية في بلدة الدوحة، كما اقتحمت مدينة بيت لحم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت عقب عملية الاقتحام، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأحد.

وأفادت القناة 14 العبرية، أن جيش الاحتلال، ينفذ نشاطاً عسكرياً في بيت لحم، لاعتقال منفذ عملية إطلاق النار صباح اليوم، عند حاجز تقوع.