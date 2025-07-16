تنظيم لقاء مفتوح للحديث عن حلب مع الكاتبة السورية شهلا العجيلي بمكتبة الإٍسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية، لقاءً مفتوحًا مع الكاتبة والروائية الدكتورة شهلا العجيلي؛ أستاذة الأدب والنقد في الجامعة الأمريكية بالأردن، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المقام على هامش معرضها الدولي للكتاب في دورته العشرين، إذ أدار اللقاء الكاتب الصحفي سيد محمود.

وعبرت الكاتبة شهلا العجيلي، في بداية اللقاء عن سعادتها بإطلاق روايتها الجديدة "غرفة حنا دياب" من مكتبة الإسكندرية، موضحة أن الرواية لا تتحدث عن شخص بقدر ما تتحدث عن المدن وتحديدًا مدينة حلب السورية، أقدم مدينة مأهولة بالسكان وكانت نقطة مهمة في طريق الحرير.

وأضافت "العجيلي"، أن حادث مقتل "حنا دياب" الذي كان أستاذًا جامعيًا على المنصة التعليمية في جامعة حلب والتي وقعت في فترة الثمانينات ظلت عالقة في ذاكرتها حتى استعادتها في روايتها الأخيرة، كما تطرقت الرواية للأحداث التي شهدتها سوريا بعد ٢٠١١، والذي طرح سؤالًا كبيرًا عن الهوية وتأثير السلطة السياسية في تحديدها.

وأكدت أنها تفضل استخدام اللغة الأبسط في رواياتها، بجانب أنها لا تستخدم الصور الشعرية، لأن الرواية تعني الحكي الذي يتم استخدامه بشكل يومي، كما أن فكرة الرواية منذ القرن الثامن عشر قائمة على السلاسة.

من جانبه، سرد الكاتب الصحفي سيد محمود، ملخصًا سريعا للرواية، وتطرق إلى أسلوب الكاتبة في استخدام لغة بسيطة ودالة تجمع تفاصيل عن الحياة اليومية مما يسمح للقراء في أي عمر قراءته وفهمه، كما أن العائلة حاضرة في الرواية، وكذلك مفهوم التاريخ والبيئة الجغرافية.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تتواصل خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجاري، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، في مقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية وبالتوازي في القاهرة في "بيت السناري" بحي السيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان.

وتقدم 79 دار نشر مصرية وعربية أحدث إصداراتها بخصومات متميزة لرواد المعرض، فيما يتم على هامش المعرض تقديم 215 فعالية ثقافية، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وورش متخصصة، بمشاركة قرابة 800 مفكر ومثقف وباحث ومتخصص في شتى مناحي الإبداع والعلوم الإنسانية والتطبيقية.



