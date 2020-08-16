 مدبولي: مصر قفزت 90 مركزا في مؤشر جودة الطرق العالمي - بوابة الشروق
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مدبولي: مصر قفزت 90 مركزا في مؤشر جودة الطرق العالمي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
نور رشوان
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 10:49 ص

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتقدم الذي أحرزته مصر في مؤشر جودة الطرق.
وقال «مدبولي»، خلال كلمته خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد، إن مصر قفزت 90 مركزًا في مؤشر جودة الطرق، لتحتل المركز الـ28 بعد أن كانت في المركز 118 على مستوى العالم.
وأضاف أنه على المستوى الإفريقي، تقدمت مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المركز الثاني بعد أن كانت في المركز الـ28.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأحد، افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.


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