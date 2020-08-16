 الطائفة الإنجيلية: تحديات كورونا لم تكن سهلة ونشكر الله على عودة الصلاة - بوابة الشروق
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الطائفة الإنجيلية: تحديات كورونا لم تكن سهلة ونشكر الله على عودة الصلاة

هدى الساعاتى
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 11:41 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 11:41 م

شارك القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بثاني عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، اليوم الأحد، في الخدمة المسائية بكنيسة الإبراهيمية الإنجيلية، بمحافظة الإسكندرية.

وقال زكي في كلمته: "لقد واجهنا جميعًا تحديات كبيرة بسبب الفيروس، منها الشعور بعدم الاستقرار والخوف من المرض والموت، لندرك بعدها كيف تعرضت البشرية لتهديدات وتحديات لم تكن بالبسيطة أو السهلة، إننا اليوم ورغم كل هذه التحديات نعود إلى العبادة الجماعية، لذلك أهنئكم جميعًا، ونشكر الله على سلامة بلادنا".

وتأتي زيارة اليوم للكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية، في إطار الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية، لعدد من المحافظات المختلفة، والتي من المخطط أن تشمل أيضًا محافظتي المنيا والإسماعيلية، وذلك بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية.

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