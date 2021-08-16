 الحماية المدنية الجزائرية: إخماد 41 حريقا في 9 ولايات خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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الحماية المدنية الجزائرية: إخماد 41 حريقا في 9 ولايات خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 5:14 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 5:14 م
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية إخماد 41 حريق غابة وأدغال وأحراش في 9 ولايات خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الحماية المدنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الاثنين - أن وحداتها أخمدت 24 حريقا في (تيزي وزو)، و5 حرائق في (بجاية)، و4 حرائق في (الطارف)، وحريقين في كل من (جيجل وسطيف)، وحريق على مستوى ولايات (المدية وقالمة وسكيكدة والبويرة).

وأشارت إلى مواصلة فرق الحماية المدنية جهودها في إخماد 8 حرائق في 7 ولايات، وهي: حريقان في (جيجل)، وحريق في كل من (تيزي وزو، وبجاية، وسطيف، وعنابة، وعين الدفلى، وتيبازة).

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