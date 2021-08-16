يعلن غدا الثلاثاء، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحانات لثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.

ويعقد الوزير مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهرا، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في بيان صحفي، إنه سوف تتاح النتيجة "المجموع الكلي" على عدد من المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي مباشرة، وبعدها بثلاث ساعات في نفس اليوم يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وأوضح شوقي أنه بالنسبة لطلاب التقسيم، يتم التنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي للمحافظة على حقوق كل الطلاب دون الإخلال بالقوانين، مضيفا أنه يجب أن يعلم طلاب هذا العام وذويهم أن طلاب التقسيم لن ينافسوهم على أماكن الجامعات وفي نفس الوقت طالب التقسيم المجتهد سوف يأخذ حقه الطبيعي أيضا دون استحداث تنسيق مستقل أو الإخلال بحقوق الطرفين.

وأكد أن كل ما يتردد بشأن "العتبة الآمنة" و"درجات الرأفة" لا أساس له من الصحة ولا نعلم من يروجه، ذاكرا أن التصحيح هذا العام إلكتروني وتم في مكان مركزي ولا يوجد تصحيح في كونترولات مثل الأعوام الماضية، لافتا إلى التغيير الجذري في نوعية وشكل الأسئلة وكذلك طرق التصحيح، بما يتنافى مع الأفكار القديمة والتكهنات المبنية على الأعوام الماضية.

وأضاف: "لا نستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة ولم نضيف 10%؜ كما يردد البعض ولكن هناك أساليب علمية حديثة لظبط مستويات الصعوبة"، لافتا إلى تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الإلكترونية لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع، موضحا أنه يتم تطبيق حاليا العقوبات على الطلاب الغشاشين وحجب نتائجهم.