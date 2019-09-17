«إسكوم» الجنوب أفريقية تستعين بمستشارين للمساعدة في تطبيق خطة الإنقاذ الحكومية

دعت شركة الكهرباء الجنوب أفريقية المملوكة للدولة "إسكوم" شركات الاستشارات المالية والخدمات الاستثمارية إلى تقديم عروضها للفوز بعقد تقديم الخدمات الاستشارية في تطبيق خطة الحكومة لإنقاذ الشركة التي تعاني من ديون تبلغ 30 مليار دولار وذلك بعد سبعة أشهر من إعلان رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوسا" ضرورة إعادة هيكلة الشركة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنها اطلعت على وثيقة صادرة عن الشركة بتاريخ 23 أغسطس الحالي تدعو فيها شركات الاستشارات المالية إلى تقديم عروضها للفوز بالعقد، حيث تم غلق باب تقديم العروض يوم 3 سبتمبر الحالي، حيث طالبت الشركات الراغبة في الفوز بالعقد، بتقديم سجلها في "توفير الحلول الشاملة لاستعادة حيوية الشركات المتعثرة ماليا في صفقة تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار".

كانت حكومة جنوب أفريقيا قد وافقت على خطة لإنقاذ "إسكوم" التي توفر حوالي 95 من إنتاج الكهرباء في البلاد، بمخصصات تصل إلى حوالي 128 مليار راند (7ر8 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تقترح الحكومة تقسيم الشركة إلى ثلاث شركات واحدة لإنتاج الكهرباء والثانية لنقلها والثالث للتوزيع، في الوقت الذي تدرس فيه خيارات خفض تكاليف الديون وتحسين أدائها.

وبحسب الوثيقة فإن الشركة الفائزة بالعقد يجب أن توفر فريق مستشاريها لبدء العمل مع "إسكوم" خلال أسبوع من فوزها بالعقد، مضيفة أن مثل هذه الشركة ستقدم أيضا سجل خبراتها في مجال الخدمات الاستشارية سواء داخل جنوب أفريقيا أو على المستوى الدولي، في مجال صفقات إدارة الديون ومبادلة الديون السيادية وإدارة السيولة في صفقات تزيد قيمتها عن مليار دولار.