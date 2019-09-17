ترامب: يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية.

وحملت واشنطن حكومة طهران مسؤولية الهجوم الذي قلص إنتاج النفط العالمي بواقع خمسة في المئة، لكن إيران نفت مسؤوليتها.