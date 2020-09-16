 ترامب يعلن ولاية أوريجون منطقة كوارث على خلفية الحرائق - بوابة الشروق
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ترامب يعلن ولاية أوريجون منطقة كوارث على خلفية الحرائق

وكالات:
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 9:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 9:41 ص

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان ولاية أوريجون غربي الولايات المتحدة منطقة كوارث، وذلك مع استمرار الحرائق المدمرة في المنطقة.

وأشار البيت الأبيض، في بيان له أمس الثلاثاء، إلى أن هذا الإجراء يسمح بتخصيص موارد من الميزانية الفدرالية لدعم السلطات المحلية في الولاية، وتمويل مختلف الإجراءات مثل تقديم القروض للسكان وإعادة إعمار المساكن وغير ذلك، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتم إصدار الإعلان المذكور تلبية لطلب حاكم الولاية كيت براون، حيث لم تعد الموارد المتوفرة لدى سلطات الولاية كافية لمعالجة آثار الكارثة.

يذكر أن الحرائق المستمرة منذ أغسطس الماضي في ولايات أوريجون وكاليفورنيا وواشنطن بغرب الولايات المتحدة، طالت 1.8 مليون هكتار من الأراضي وأسفرت عن مقتل 34 شخصا، منهم 8 في أوريجون خلال الأسبوع الأخير، وتدمير آلاف المنازل.

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