أرباح أدوبي سيستمز للبرمجيات تتجاوز التوقعات

أعلنت شركة برمجيات معالجة الصور والرسوم المتحركة الأمريكية أدوبي سيستمز اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وذكرت الشركة أن أرباح الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغت 955 مليون دولار بما يعادل 97ر1 دولار للسهم الواحد مقابل 793 مليون دولار بما يعادل 61ر1 دولار للسهم في العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغ صافي أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة والتغيرات الموسمية 25ر1 مليار دولار بما يعادل 57ر2 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون وصول هذه الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 41ر2 دولار للسهم الواحدز

وذكرت الشركة أن إيراداتها ربع السنوية ارتفعت بنسبة 1ر14 في المئة سنويا إلى 23ر3 مليار دولار مقابل 83ر2 مليار دولار في العام الماضي.