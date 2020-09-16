الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

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شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية فلسطينية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ، بينما دوت صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع بعد تجدد إطلاق قذائف.

وقالت وكالة صفا للأنباء ومركز أمد للإعلام إن طائرات حربية ومروحية إسرائيلية شنت عدة غارات على الموقع التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس شمال غرب بيت لاهيا.

ولم يسفر القصف عن وقوع إصابات، لكنه تسبب بأضرار بالغة بمحيط المكان ، بحسب التقارير الفلسطينية.

بالتزامن مع القصف الإسرائيلي، دوت صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن "القبة الحديدية حاولت تنفيذ اعتراضين في سماء سديروت قبل قليل".

وأطلق نشطاء فلسطينيون صاروخين من قطاع غزة على إسرائيل الثلاثاء، بالتزامن مع مراسم التوقيع على اتفاقيتين لتطبيع العلاقات بين إسرائيل من جهة وكل من الإمارات والبحرين من جهة أخرى في العاصمة الأمريكية واشنطن.