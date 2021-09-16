وفد هندسي مصري يصل غزة لبحث مشروعات إعادة الإعمار

قالت مصادر فلسطينية إن وفدا هندسيا من مصر وصل اليوم الخميس، إلى قطاع غزة لبحث مشاريع إعادة الإعمار عقب موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل في مايو الماضي.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الوفد المصري دخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح على أن يمكث في القطاع قرابة أسبوعين لمتابعة سير ملف الإعمار.

وسبق أن زار وفد هندسي مصري قطاع غزة مطلع يونيو الماضي للغرض ذاته، علما أن القاهرة أدخلت لاحقا معدات ثقيلة لإزالة الركام.

ويأتي ذلك فيما صرح ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، أن 1500 وحدة سكنية مدمرة كليا، سيتم إعادة إعمارها في المرحلة الأولى من إعادة الإعمار والتي قد تبدأ مطلع الشهر المقبل.

وقال سرحان للصحفيين في غزة إن الوزارة تلقت وعودا من اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع بالبدء في المرحلة الأولى مطلع الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم بدء إرسال رسائل للمتضررين لضرورة تسليم المخططات الهندسية لمنازلهم تمهيدا للبدء بإعمارها مع وصول المنحة.

وذكر أن المستهدفين من الإعمار هم كل من دمر منزله كليا ويشمل المباني السكنية المتفرقة عدا الأبراج التي سيكون إعمارها ضمن المنحة المصرية.

وأشار المسئول الحكومي إلى أن عملية حصر الأضرار انتهت برصد 1500 وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل، و880 وحدة مصنفة حسب الأضرار إلى "جزئي- بليغ- غير صالح للسكن"، و56 ألف وحدة مصنفة ما بين "متوسط – طفيف".

واستشهد 255 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل خلال جولة التصعيد العسكري الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في الفترة من 10 إلى 21 مايو الماضي إلى جانب تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع.