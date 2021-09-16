بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع وزيرة الخارجية النرويجية إين ماري إريكسن سوريد، سبل عقد مؤتمر المانحين في أسرع وقت بعد نقله من نيويورك إلى النرويج، مُشددًا على ضرورة الضغط على إسرائيل لتدفع للسلطة الوطنية الفلسطينية كامل المُستحقات المالية المُحتجزة لديها.

وأطلع اشتية الوزيرة النرويجية، خلال الاجتماع الذي عُقد عبر الفيديو اليوم الخميس، على آخر التطورات السياسية والاقتصادية واستعرض الوضع المالي والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين، بفعل الحصار المالي الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى جائحة "كورونا"، والحاجة إلى تعزيز الإمكانيات المالية والتعافي الاقتصادي.

وشدد اشتية على الحاجة لأن يكون على رأس أولويات مؤتمر المانحين حديث عن مسار سياسي يُنهي الاحتلال، كونه المتسبب الرئيسي في الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها فلسطين.